Жители и гости Москвы смогут бесплатно проехать по канатной дороге в "Лужниках" 10 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Проезд на Московской канатной дороге 10 декабря будет бесплатным для всех желающих, сообщается во вторник на сайте дороги.

"Московская канатная дорога на Воробьевых горах 10 декабря празднует день рождения. Для москвичей и гостей столицы в этот день вход будет бесплатным", - говорится в сообщении. Акция будет действовать с 11:00 мск до 21:00 мск.

За год работы Московской канатной дороги ее пассажирами стали более полутора миллионов человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября 2018 года открыл движение по фуникулеру, для пассажиров объект заработал спустя сутки. Маршрут канатной дороги проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина на Воробьевых горах со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги составляет более 700 м. Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час.