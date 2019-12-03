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В московском метро рассказали, что пассажиры забывали осенью в вагонах

Среди необычных предметов оказались телевизор, сварочный аппарат и кукольный дом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пассажиры метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) за три осенних месяца в вестибюлях и вагонах забыли более 3 тыс. разных предметов. Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

"Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей в сентябре, октябре и ноябре, - барабанные палочки, сварочный аппарат, телевизор, хоккейная клюшка, кукольный дом, рация и гитара укулеле", - говорится в сообщении.

При этом большая часть оставленных предметов - это по-прежнему чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки.

Всего этой осенью пассажиры забыли в метро и на МЦК свыше 3 тыс. различных вещей, почти половина из них уже возвращены хозяевам. Все оставленные в метро и на МЦК предметы поступают на склад забытых вещей на станцию "Котельники".

"Сейчас там своих владельцев ждут телевизор, хоккейная клюшка и кукольный дом. Гавайская гитара укулеле, найденная на Московском центральном кольце, уже возвращена хозяину", - уточнили в пресс-службе московского метро.

Всего с начала года на склад перенаправили более 10 тыс. предметов, ежедневно туда поступает от 20 до 40 вещей. Чаще всего люди теряют чемоданы, рюкзаки и сумки с вещами, детские коляски, зонты, перчатки, шапки, зарядки для телефонов, наушники, украшения и часы.

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