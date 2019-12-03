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Более 200 человек приняли участие в первой в Москве акции "Ночь на заводе"

Для посетителей провели шесть ночных экскурсий на промышленные предприятия столицы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 200 человек приняли участие в акции "Ночь на заводе", которая прошла в Москве в рамках городского проекта "Открой#Моспром". Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Для москвичей было организовано шесть ночных экскурсий. Всего же в ноябрьском этапе "Открой#Моспром" приняли участие более 2,5 тыс. горожан, было проведено 110 экскурсий на промышленные предприятия Москвы", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Акция проходила с 27 по 29 ноября. В ней приняли участие крупнейшие московские производители напитков - Coca-Cola HBC Россия и "Очаково". Так, например, на комбинате "Очаково" участники акции узнали, что за ночную смену не в сезон на московской площадке завода производится порядка 400 тыс. литров напитков. "Гости смогли посетить цеха пивоварения, увидели, как выглядят хмель и солод, варочные котлы, бродильные танки высотой с 8-этажный дом и линии розлива. В завершении участники познакомились с технологиями изготовления традиционных русских напитков, посетив историческую экспозицию, расположенную на предприятии", - говорится в сообщении.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, акция "Ночь на заводе" - это новый формат знакомства москвичей с предприятиями города. "Секреты ночного производства мы постарались приоткрыть с помощью нашей пилотной акции. Думаю, ночные экскурсии мы будем проводить и в рамках следующих этапов нашего проекта "Открой#Моспром" в 2020 году", - отметил Прохоров.

Проект "Открой#Моспром" включает в себя бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы, тематические лекции, мастер-классы, специальные акции. В этом году он прошел в столице в четвертый раз. Всего за 2019 год в проекте приняли участие более 8 тыс. человек, было проведено свыше 340 экскурсий на промышленные предприятия Москвы.

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