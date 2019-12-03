Фестиваль "Биеннале поэтов в Москве" соберет поэтов из России и стран Латинской Америки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. XI Международный фестиваль "Биеннале поэтов в Москве", программа которого объединит творчество современных российских поэтов и их коллег из стран Латинской Америки, пройдет с 4 по 8 декабря, сообщила на пресс-конференции в ТАСС во вторник куратор фестиваля, поэт Наталия Азарова.

"Нашими гостями станут 17 поэтов из 10 стран. Это Мексика, Сальвадор, Куба, Колумбия, Венесуэла, Бразилия, Перу, Чили, Аргентина и Боливия. Но фестиваль не ограничивается только приглашенными гостями - с ними будут выступать 134 русских поэта, приехавшие из разных уголков России", - сказала Азарова.

Москву планируют посетить такие поэты, как Али Кальдерон (Мексика), Габриэль Чавес (Боливия), Йоланда Пантин (Венесуэла), Марсио Андре (Бразилия) и Хорхе Галан (Сальвадор). "Нам исключительно важно, чтобы посетитель мероприятий имел возможность сравнить две мощные поэтические традиции в их современном пункте развития", - сказал ТАСС директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак.

Программа фестиваля

В центре внимания фестиваля - поиск параллелей и форм взаимодействия русской и латиноамериканской поэзий и культур.

"Особенность латиноамериканской поэзии - ее левый, часто революционный характер. Для многих поэтов русская культура - это прежде всего XX век, наше социалистическое прошлое. Здесь намечаются интересные разговоры и споры, - отметила в разговоре с ТАСС Азарова. - В советское время латиноамериканскую поэзию активно переводили на русский, мы знаем имена Пабло Неруды, Октавио Паса, Габриэлы Мистраль. Сейчас это происходит гораздо реже, и у российского читателя нет объемного представления о поэзии этого континента".

Гости познакомятся с многообразием поэтических языков Латинской Америки, в том числе с поэзией на коренных языках.

"Для широкой публики мы предлагаем серию лекций о литературе, архитектуре, искусстве, кино, презентацию поэтической антологии "Поэзия Латинской Америки сегодня", вечера "Женские голоса в поэзии", "Поэзия и фотография", "Поэзия и кино", "Поэзия и политика", вечер поэтических впечатлений о Москве в Музее Москвы", - сказала собеседница агентства. Всего в рамках биеннале запланировано более 40 мероприятий.

Изюминкой фестиваля станет футбольный матч между поэтами. "Немного дерзкая идея - провести футбольный матч между командой поэтов Бразилии, Аргентины, Чили, Перу и Колумбии и командой русских поэтов. Матч пройдет на стадионе "Лужники". Мы вспомним чемпионат мира [в 2018 году], когда Москву посетило большое количество латиноамериканских футболистов", - отметила на пресс-конференции Азарова. Спортивный вечер завершит чтение стихов о футболе.

Фестиваль "Биеннале поэтов в Москве" проводится с 1999 года. Предыдущий фестиваль, прошедший в 2017 году, познакомил москвичей с современной поэтической культурой Китая.