{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль "Биеннале поэтов в Москве" соберет поэтов из России и стран Латинской Америки

Изюминкой мероприятия станет футбольный матч между поэтами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. XI Международный фестиваль "Биеннале поэтов в Москве", программа которого объединит творчество современных российских поэтов и их коллег из стран Латинской Америки, пройдет с 4 по 8 декабря, сообщила на пресс-конференции в ТАСС во вторник куратор фестиваля, поэт Наталия Азарова.

"Нашими гостями станут 17 поэтов из 10 стран. Это Мексика, Сальвадор, Куба, Колумбия, Венесуэла, Бразилия, Перу, Чили, Аргентина и Боливия. Но фестиваль не ограничивается только приглашенными гостями - с ними будут выступать 134 русских поэта, приехавшие из разных уголков России", - сказала Азарова.

Москву планируют посетить такие поэты, как Али Кальдерон (Мексика), Габриэль Чавес (Боливия), Йоланда Пантин (Венесуэла), Марсио Андре (Бразилия) и Хорхе Галан (Сальвадор). "Нам исключительно важно, чтобы посетитель мероприятий имел возможность сравнить две мощные поэтические традиции в их современном пункте развития", - сказал ТАСС директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак.

Программа фестиваля

В центре внимания фестиваля - поиск параллелей и форм взаимодействия русской и латиноамериканской поэзий и культур.

"Особенность латиноамериканской поэзии - ее левый, часто революционный характер. Для многих поэтов русская культура - это прежде всего XX век, наше социалистическое прошлое. Здесь намечаются интересные разговоры и споры, - отметила в разговоре с ТАСС Азарова. - В советское время латиноамериканскую поэзию активно переводили на русский, мы знаем имена Пабло Неруды, Октавио Паса, Габриэлы Мистраль. Сейчас это происходит гораздо реже, и у российского читателя нет объемного представления о поэзии этого континента".

Гости познакомятся с многообразием поэтических языков Латинской Америки, в том числе с поэзией на коренных языках.

"Для широкой публики мы предлагаем серию лекций о литературе, архитектуре, искусстве, кино, презентацию поэтической антологии "Поэзия Латинской Америки сегодня", вечера "Женские голоса в поэзии", "Поэзия и фотография", "Поэзия и кино", "Поэзия и политика", вечер поэтических впечатлений о Москве в Музее Москвы", - сказала собеседница агентства. Всего в рамках биеннале запланировано более 40 мероприятий.

Изюминкой фестиваля станет футбольный матч между поэтами. "Немного дерзкая идея - провести футбольный матч между командой поэтов Бразилии, Аргентины, Чили, Перу и Колумбии и командой русских поэтов. Матч пройдет на стадионе "Лужники". Мы вспомним чемпионат мира [в 2018 году], когда Москву посетило большое количество латиноамериканских футболистов", - отметила на пресс-конференции Азарова. Спортивный вечер завершит чтение стихов о футболе.

Фестиваль "Биеннале поэтов в Москве" проводится с 1999 года. Предыдущий фестиваль, прошедший в 2017 году, познакомил москвичей с современной поэтической культурой Китая.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве вручили премию "Юрист года"
Премию в номинации "Развитие законодательства" получил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС