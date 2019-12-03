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Выставка фотографий "Самая красивая страна" открылась в московском метро

Экспозиция представлена на станции "Выставочная" в галерее "Метро" до 15 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Экспозиция "Самая красивая страна" открылась в московском метрополитене на станции "Выставочная" в галерее "Метро". Выставка лучших фотографий дикой природы России включает 38 работ финалистов и победителей в разных номинациях, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.

"Экспозиция "Самая красивая страна" открылась на станции "Выставочная" в галерее "Метро". На фотографиях, отобранных из 42 тыс. снимков, пассажиры метро увидят грозу в горах Кавказа, заледеневшие гроты Байкала, пейзажи и животных Сахалина, Якутии, Алтая. Всего в этом году в конкурсе Русского географического общества приняли участие 6,5 тыс. фотографов из разных стран мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже пятая выставка работ финалистов и победителей конкурса, которая проводится на площадке метрополитена. Впервые в рамках пятого фотоконкурса проходил отдельный этап "Самая красивая страна глазами детей", в котором принимали участие юные фотографы от 5 до 16 лет.

Увидеть снимки пассажиры метро смогут до 15 декабря включительно. Вход на выставку в галерее свободный. Она открыта во время работы метрополитена с 06:00 до 01:00 мск.

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