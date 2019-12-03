Около 2,5 тыс. дворов благоустроили в Москве по программе "Мой район" в 2019 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. дворов, 200 скверов и парков, а также другие общественные территории благоустроили в столице по программе "Мой район" в 2019 году, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о приоритетах реализации программы "Мой район". В 2019 году в рамках программы было проведено благоустройство почти 2,5 тыс. дворов, 200 скверов, парков и иных общественных пространств Москвы, 382 территорий школ и детских садов; отреставрировано семь объектов культурного наследия; проведено дополнительное озеленение более 5,1 тыс. дворов, улиц, территорий социальных учреждений; выполнен текущий и капитальный ремонт более 260 объектов культуры. Мероприятия программы проводятся во всех районах Москвы", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 8 октября по 12 ноября на портале "Активный гражданин" проходило голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о приоритетах этой программы благоустройства. В голосовании приняли участие более 201,7 тыс. человек, из которых определенный ответ дали около 170,5 тыс. человек. Остальные затруднились ответить или считают, что этот вопрос должны решать специалисты.

"Из числа давших определенный ответ считают приоритетом создание или благоустройство межрайонных доминант (парков, транспортных узлов), являющихся центром притяжения жителей нескольких соседних районов - 34,1% (более 58,1 тыс. голосов), создание или благоустройство центров районов - парков, скверов, площадей или набережных, являющихся центром притяжения местных жителей - 50% (более 85,3 тыс. голосов), благоустройство знаковых объектов - мест и территорий, придающих уникальные черты району - 15,9% (свыше 27 тыс. голосов)", - добавили в пресс-службе.

Таким образом, половина участников голосования считает приоритетом программы "Мой район" создание центров районов - парков, скверов, площадей или набережных, являющихся центром притяжения местных жителей. Более трети предлагают сосредоточиться на создании крупных объектов для жителей нескольких районов.

"Пожелания горожан будут учтены при формировании перечня мероприятий программы "Мой район" на 2020 год и последующие годы. Программа реализуется в городе с 2018 года с целью создания максимально качественной городской среды в каждом районе Москвы", - заключается в сообщении.