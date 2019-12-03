Москвичи проголосовали за ускоренное обновление парка метро и переход на электробусы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пользователи проекта "Активный гражданин" проголосовали за обновления парка подвижного состава в столичном метрополитене и скорейший переход от дизельного наземного транспорта к электробусам. Об этом сообщает во вторник пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"С 8 октября 2019 года на портале "Активный гражданин" проходит ряд голосований, в ходе которых москвичи могут выразить свое мнение о новом подвижном составе московского транспорта и темпах его обновления. В голосовании о поездах московского метро приняли участие 208 тыс. 103 человека. 163 тыс. 697 из проголосовавших (83,2%) считают необходимым ускорить обновление подвижного состава метро, 33 тыс. 96 человек (16,8%) полагают, что это не имеет значения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 2 декабря, в голосовании об электробусах приняли участие 191 тыс. 648 человек, из которых определенный ответ дали 166 тыс. 330 человек. 77,5% считают необходимым ускорить замену дизельных автобусов на электробусы, 22,5% полагают, что замена должна идти без спешки, в плановом порядке (в течение 12 лет). В голосовании о новых трамваях, по данным на 2 декабря, приняли участие 192 тыс. 310 человек, 92,6% положительно оценивают новые трамваи, 3,7% не заметили изменений между новыми и старыми трамваями.

В пресс-службе мэрии уточнили, что с 2010 года Московский метрополитен закупил свыше 3 тыс. современных вагонов метро, доля новых вагонов на линиях достигла 57%. Основной городской перевозчик наземного транспорта "Мосгортранс" с 2011 по 2019 год закупил свыше 8,3 тыс. современных автобусов экологического класса "Евро-4" и "Евро-5", коммерческие перевозчики заменили устаревшие маршрутки на современные автобусы, а начиная с 2018 года, на маршрутах общественного транспорта работают электробусы. Также более чем на 70% обновлен парк московских трамваев. В 2020 году планируется закупить 696 вагонов метро, почти 1,5 тыс. автобусов, 300 электробусов и 100 трамваев.