{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

Движение затруднено на набережных в центре города, по ТТК, Садовому и Бульварному кольцам

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Затруднения на дорогах Москвы вечером во вторник вечером оцениваются в восемь из максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 17:35 мск.

Автомобильные заторы наблюдаются, в частности, на бульварах в центре столицы, по Третьему транспортному и Садовому кольцам. Движение затруднено на Кремлевской, Софийской, Котельнической, Раушской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту и Большому Каменному мосту. Кроме того, движение затруднено на Тверской улице и улицам Красная Пресня, Новый Арбат, Сретенке, Петровке и других.

На МКАД движение местами затруднено на небольших участках на северо-западе и северо-востоке по внешней стороне и на юго-востоке по внутренней и внешней сторонам. На вылетных магистралях движение почти не затруднено.

В новость внесена правка (17:44 мск) — уточняется время. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СК возбудил дело после ранения пешеходом сотрудника ГИБДД в Подмосковье
Инцидент произошел в Мытищах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС