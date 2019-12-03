Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Затруднения на дорогах Москвы вечером во вторник вечером оцениваются в восемь из максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 17:35 мск.

Автомобильные заторы наблюдаются, в частности, на бульварах в центре столицы, по Третьему транспортному и Садовому кольцам. Движение затруднено на Кремлевской, Софийской, Котельнической, Раушской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту и Большому Каменному мосту. Кроме того, движение затруднено на Тверской улице и улицам Красная Пресня, Новый Арбат, Сретенке, Петровке и других.

На МКАД движение местами затруднено на небольших участках на северо-западе и северо-востоке по внешней стороне и на юго-востоке по внутренней и внешней сторонам. На вылетных магистралях движение почти не затруднено.

В новость внесена правка (17:44 мск) — уточняется время.