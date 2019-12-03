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Власти Москвы ожидают, что не менее 50 млн человек посетят объекты зимнего отдыха

Всего в городе будет работать около 4 тыс. таких объектов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают, что не менее 50 млн человек посетят в этом сезоне объекты зимнего отдыха в столице: катки, лыжные трассы и снежные городки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"За последние годы популярность объектов зимнего отдыха выросла более чем в пять раз. Ожидается, что в сезоне 2019-2020 года их посетят не менее 50 млн человек", - говорится в сообщении.

Всего в городе будет работать около 4 тыс. объектов для зимнего отдыха: 1,5 тыс. катков с искусственным и естественным льдом, 388 лыжных трасс общей протяженностью 605 км, 283 ледяные горки и снежных городка, 1,7 тыс. универсальных площадок для зимних видов спорта.

Новые катки откроют в парке "Алтуфьево" на северо-востоке столицы и парке "Южный кластер" на набережной Москвы-реки.

В пресс-службе добавили, что центром зимнего отдыха в Москве станет ВДНХ, где в конце ноября заработал самый большой каток в Европе с искусственным льдом. Кроме того, в выставочном центре открыта 7-метровая тюбинговая горка, можно покататься на собачьих упряжках, детских снегоходах и квадроциклах. В парке "Останкино" будет работать пятикилометровый лыжный прогулочный маршрут и бесплатный каток, а в Ландшафтном парке - площадка для игры в футбол. На ВДНХ установят восемь новогодних елок, световое оформление, арт-объекты и фотозоны.

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