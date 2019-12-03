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Московских подрядчиков заставят платить за нелегальное использование названия "Моя улица"

Кроме того, заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что жители часто критикуют власти за большие траты на благоустройство, но, по его словам, столица расходует на обновление улиц около 3,4% от городского бюджета

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют привлекать к административной ответственности подрядчиков, незаконно использующих символику программы "Моя улица". Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Есть бракоделы, которые что-то строят и ставят заборы, на которых пишут, что якобы идут работы по программе "Моя улица". С этим, конечно же, надо что-то делать - привлекать тех, кто использует чужую символику к административным штрафам и так далее. Серьезные задачи решаются в центральной части города - это уборка кабелей и перекладка плитки. Если плитка положена не по стандарту, то она перекладывается за счет подрядчика-нарушителя", - указал заммэра.

Он также отметил, что жители часто критикуют власти Москвы за большие траты на благоустройство. Однако, по его словам, столица расходует на обновление улиц около 3,4% от городского бюджета, и эти траты окупаются за счет налогов.

В рамках благоустройства продолжают обновлять не только дворы и улицы, но и убирать провода, напомнил Бирюков. "Это позволит и на Арбате, и на Тверской, например, срочно перекрыть движение для медицинского вертолета", - пояснил заместитель мэра Москвы.

Ранее он сообщил, что за 2010-2019 годы в столице привели в порядок порядка 420 улиц, организовали 732 парковые зоны и обновляют территории вдоль Москвы-реки и Яузы.

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