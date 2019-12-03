Московских подрядчиков заставят платить за нелегальное использование названия "Моя улица"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют привлекать к административной ответственности подрядчиков, незаконно использующих символику программы "Моя улица". Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Есть бракоделы, которые что-то строят и ставят заборы, на которых пишут, что якобы идут работы по программе "Моя улица". С этим, конечно же, надо что-то делать - привлекать тех, кто использует чужую символику к административным штрафам и так далее. Серьезные задачи решаются в центральной части города - это уборка кабелей и перекладка плитки. Если плитка положена не по стандарту, то она перекладывается за счет подрядчика-нарушителя", - указал заммэра.

Он также отметил, что жители часто критикуют власти Москвы за большие траты на благоустройство. Однако, по его словам, столица расходует на обновление улиц около 3,4% от городского бюджета, и эти траты окупаются за счет налогов.

В рамках благоустройства продолжают обновлять не только дворы и улицы, но и убирать провода, напомнил Бирюков. "Это позволит и на Арбате, и на Тверской, например, срочно перекрыть движение для медицинского вертолета", - пояснил заместитель мэра Москвы.

Ранее он сообщил, что за 2010-2019 годы в столице привели в порядок порядка 420 улиц, организовали 732 парковые зоны и обновляют территории вдоль Москвы-реки и Яузы.