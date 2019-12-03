{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Победителей премии мэра Москвы имени Николая Островского наградили в столице

Награды получили граждане с ограниченными возможностями здоровья за особые достижения в области искусства и культуры

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения лауреатов премии мэра Москвы имени Николая Островского состоялась в Москве. Награды вручили горожанам с ограниченными возможностями здоровья за особые достижения в области искусства и культуры, а также тем, кто оказывает помощь и поддержку людям с инвалидностью, во вторник журналистам сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Сегодня мы вручаем важную награду, а именно премию мэра Москвы имени Николая Островского. Не зря премия носит имя Николая Островского, который стал символом преодоления самых страшных недугов и параллельной творческой самореализации", - сказал Кибовский.

Он добавил, что это важная награда, которую вручают в десяти номинациях. Среди которых: "За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве", "За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве", "За выдающиеся достижения в литературе и публицистике" и другие. В этом году на конкурс было отправлено выше 59 заявок.

"Номинировать москвичей в том или ином направлении могли руководители профильных организаций. Кроме того, заявку на участие подавали и сами горожане. Я верю, что эта премия будет развиваться и достигнет Всероссийского масштаба", - сказал ТАСС председатель конкурсной комиссии премии Альберт Лиханов.

Согласно регламенту мероприятия, лауреаты премии получили денежное вознаграждение, а также нагрудный знак, настольную медаль и диплом. Разработкой их дизайна занимался Геральдический совет города Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве вручили премию "Юрист года"
Премию в номинации "Развитие законодательства" получил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС