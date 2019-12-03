Победителей премии мэра Москвы имени Николая Островского наградили в столице

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения лауреатов премии мэра Москвы имени Николая Островского состоялась в Москве. Награды вручили горожанам с ограниченными возможностями здоровья за особые достижения в области искусства и культуры, а также тем, кто оказывает помощь и поддержку людям с инвалидностью, во вторник журналистам сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Сегодня мы вручаем важную награду, а именно премию мэра Москвы имени Николая Островского. Не зря премия носит имя Николая Островского, который стал символом преодоления самых страшных недугов и параллельной творческой самореализации", - сказал Кибовский.

Он добавил, что это важная награда, которую вручают в десяти номинациях. Среди которых: "За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве", "За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве", "За выдающиеся достижения в литературе и публицистике" и другие. В этом году на конкурс было отправлено выше 59 заявок.

"Номинировать москвичей в том или ином направлении могли руководители профильных организаций. Кроме того, заявку на участие подавали и сами горожане. Я верю, что эта премия будет развиваться и достигнет Всероссийского масштаба", - сказал ТАСС председатель конкурсной комиссии премии Альберт Лиханов.

Согласно регламенту мероприятия, лауреаты премии получили денежное вознаграждение, а также нагрудный знак, настольную медаль и диплом. Разработкой их дизайна занимался Геральдический совет города Москвы.