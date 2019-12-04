В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет затяжная оттепель

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Оттепель придет в столицу в четверг и задержится как минимум на пять дней, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее Вильфанд информировал, что зимних оттепелей в столице прогнозируется в 1,5 раза больше, чем обычно. Зачастую в течение зимы наблюдается всего восемь-десять оттепелей.

"Температура будет повышаться до оттепели со значениями 2-4 градуса (в четверг - прим. ТАСС) <...> Такие положительные значения [будут] днем до конца нынешней недели", - сказал он.

Вильфанд отметил, что оттепель принесет и теплые ночи - температура будет в районе нуля градусов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем прогнозируется 1-3 градуса тепла, а в субботу, воскресенье и понедельник от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.