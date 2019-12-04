Пять новых автобусных маршрутов заработали в Новой Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пять новых автобусных маршрутов, которыми ежедневно смогут пользоваться около 6,5 тыс. пассажиров, заработали в Новой Москве. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Два маршрута связали микрорайоны городского округа Щербинка с одноименной железнодорожной станцией. Еще три - поселения и новые микрорайоны Москвы со станциями метро. Ранее на этих направлениях работали автобусы, где не действовали льготы. С запуском новых маршрутов пассажиры могут оплачивать проезд по карте "Тройка", пользоваться действующими тарифами и всеми льготами, а значит, экономить на проезде", - сказал он.

На линии вышли 25 автобусов средней вместимости. Весь транспорт соответствует экологическому классу "Евро-5", оснащен системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, информационными табло, электронными указателями, пандусами. Здесь действует единая для города система оплаты проезда и все льготы. Обслуживает новые маршруты компания-перевозчик ООО "Таксомоторный парк № 20".

С 1 декабря заработали маршруты № 501 "станция Щербинка - ул. Авиаторов"; № 506 "станция Щербинка - микрорайон Новомосковский"; № 316 "платформа Переделкино - метро "Новопеределкино"; № 521 "Столбово - Ватутинки-1", № 504 "Метро "Теплый Стан" - пос. Мосрентген". Кроме того, до конца года после обустройства инфраструктуры планируется запустить еще один новый маршрут № 525 - "станция Щербинка - микрорайон Южный".