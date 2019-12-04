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Москва примет участие в восьми туристических выставках в 2020 году

Туристические продукты Москвы будут представлены на стендах города, а также в ходе роуд-шоу и ознакомительных туров в столицу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москва в следующем году станет участницей восьми туристических выставок, семь из которых пройдут за рубежом, в том числе в Бразилии, Германии, Индии и Испании. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"На следующий год запланировано участие в выставках WTM Latin America в Бразилии, ITB Berlin в Германии, ITB India в Индии, Fitur в Испании, ITB China в Китае, ITB Asia в Сингапуре и IFTM Top Resa во Франции, а также в международной выставке MITT в Москве", - говорится в сообщении.

Туристические продукты Москвы будут представлены на стендах города, а также в ходе роуд-шоу и ознакомительных туров в столицу. "Такие выставки - хороший формат, чтобы рассказать о наших преимуществах, презентовать Москву как перспективное туристическое направление. В уходящем году мы участвовали в серии выставок в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке. И завоевали на них сразу шесть наград. В 2020 году продолжим работу по продвижению туристического потенциала столицы за рубежом", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 ноября сообщил, что Москва победила в международной туристской премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город". С начала года столицы посетили около 19,5 млн туристов.

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