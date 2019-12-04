В Москве начался снос киноцентра "Соловей"

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагались 24 зала. Это был один из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы, он проработал 30 лет и стал одним из главных мест в Москве для показа авторского кино. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице, владение 15. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря прошлого года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра.

Территория проведения работ огорожена, рядом со зданием дежурят сотрудники аварийных служб. Из строительной техники на месте задействован кран.

Гендиректор АО "Киноцентр" Сергей Черкашин сообщил, что работы по сносу здания планируется завершить до марта следующего года. "Начали работы по сносу. Ордер на снос у нас закончится в марте 2020 года, но мы завершим раньше. У нас стройка впереди", - сказал он.

28 ноября бенефициар киноцентра Вадим Меркин впервые публично заявил, что приобрел здание для его последующего сноса, так как оно не соответствует требованиям пожарной безопасности и провоцирует риски повторения трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, произошедшей 25 марта 2018 года. При этом он планирует возвести на его месте новое строение, в котором будут также расположены кинозалы.

Последний киносеанс состоялся в воскресенье вечером, 1 декабря. Жители и гости столицы посмотрели картину Чарли Чаплина "Великий диктатор" - фильм, который был показан на открытии большого зала кинотеатра 1 марта 1989 года.

В новость были внесены изменения (12:51 мск) — добавлены подробности по тексту.