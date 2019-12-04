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Сообщение с угрозой взрыва школы в Москве оказалось ложным

Ранее из здания эвакуировали более 500 человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и кинологи проверили здание школы на юго-западе Москвы и прилегающую к нему территорию, никаких взрывоопасных предметов там обнаружено не было. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Сообщение о минировании школы оказалось ложным", - сказал он.

Ранее в среду неизвестный сообщил об угрозе взрыва в школе на улице Паустовского на юго-западе Москвы. В целях безопасности из здания школы были эвакуированы около 500 детей и 30 сотрудников.

Теги
Россия
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