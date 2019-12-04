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Участники программы "Московское долголетие" посетили бесплатный показ фильма о Льве Яшине

Художественный фильм режиссера Василия Чигинского показали в 22 столичных кинотеатрах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Участников программы "Московское долголетие" пригласили в среду на бесплатный показ художественного фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского в 22 столичных кинотеатрах сети "Кино Окко".

По информации организаторов, в день показа перед участниками проекта "Московское долголетие" выступят Ирина Муравьева, Татьяна Догилева, Наталья Варлей, Дмитрий Дюжев, Александр Домогаров, Юрий Назаров, Нина Русланова, Светлана Немоляева и другие актеры.

В кинотеатре "Формула кино "Горизонт" на Комсомольском проспекте зрители встретились с актером Дмитрием Дюжевым, который рассказал о профессиональных взлетах и падениях вратаря, о его характере.

"Ни одного пропуска мяча, но мало кто знает, что первые два матча, которые ему доверили в качестве вратаря, были не блестящие. Он пропускал мячи, и его определили запасным игроком. Три года ему не давали возможности выходить на поле. Но упорный труд и тренировки помогли ему доказать, что он лучший", - рассказал зрителям Дмитрий Дюжев.

"Лев Иванович был олицетворением всего нашего советского футбола. Моя молодость в те годы прошла с чувством гордости за страну, за советский спорт. Все смотрели тогда футбол, и я помню, как Яшин на воротах стоял до победного конца. Так и жизнь свою прожил с поднятой головой", - сообщила ТАСС одна из зрительниц.

Лев Яшин - советский вратарь, выступавший за клуб "Динамо". За гибкость и быструю реакцию на поле он получил прозвища "Черная пантера" и "Черный осьминог". Международная федерация футбола назвала его лучшим вратарем XX века. Яшин - единственный голкипер, удостоенный премии "Золотой мяч". В 2019 году исполнилось 90 лет со дня рождения спортсмена.

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