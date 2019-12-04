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Центры амбулаторной онкологической помощи создадут в Москве вместо онкодиспансеров

Предполагается, что это позволит ввести единый стандарт обеспечения оборудованием и создать комфортные условия для пациентов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи создадут вместо онкодиспансеров и отделений в больницах на базе шести крупнейших онкоклиник Москвы, которые станут ключевыми учреждениями по оказанию онкологической помощи в столице. Об этом в среду на конференции "Медицина и качество" сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, власти Москвы проанализировали все медучреждения, занимающихся онкологией, и создали новую целевую модель организации онкологических помощи.

"Ключевым звеном становится концентрация в городской системе здравоохранения специализированной онкологической помощи на базе шести крупнейших онкоклиник по территориальному признаку. Это позволит нам максимально сконцентрировать ресурсы <…> Концентрация спецпомощи предполагает то, что в состав этих шести клиник в качестве структурных подразделений включат центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которые сейчас представлены в Москве в виде онкологических диспансеров и подразделений в больницах. Диспансеры перестанут существовать отдельно или в структуре больниц", - сказала Ракова.

Она пояснила, что они станут частью многопрофильной клиники. Именно это позволит обеспечить преемственность лечения и цикличность процесса от постановки диагноза до лечения и последующего наблюдения пациента. В эту же систему включаются и поликлиники. Они начнут работать с конкретной онкологической больницей, на территории которой находятся эти медучреждения.

По словам заммэра, такая концентрация также позволит ввести единый стандарт обеспечения оборудованием и создать комфортные условия для пациентов. За каждым многопрофильным стационарном закрепляется определенная территория. На базе этих клиник будут организованы онкоконсилиумы, которые будут принимать решение о направлении лечения больного.

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