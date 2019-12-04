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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Ранее синоптики объявили в столице желтый уровень погодной опасности из-за метели, мокрого снега и гололедицы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Транспортная ситуация в Москве по данным на 16:55 мск оценивается в восемь баллов из 10 возможных. Об этом сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"В городе восемь баллов - следствие мокрого снега, метели и гололедицы. Вечерний разъезд осложняют ремонтные работы в центре, на МКАД и на Волоколамском шоссе", - говорится в сообщении.

Из-за метели и сильного ветра в Москве 4 декабря объявлен желтый уровень опасности. Синоптики прогнозируют снег, местами метель, гололед и гололедицу. Юго-западный ветер составит 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится. Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе до 12:00 мск 5 декабря.

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