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Официальный сайт мэра Москвы сделают удобнее для инвалидов по слуху и зрению

При модернизации портала будут учтены пожелания горожан

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Интерфейс официального сайта мэра Москвы - mos.ru - модернизируют для удобства пользователей с инвалидностью. Интернет-площадкой, в частности, смогут уверенно пользоваться люди с ограниченными возможностями по слуху и зрению, заявил в среду начальник управления сопровождения проектов официального портала мэра и правительства Москвы Максим Алексашкин во время встречи "Доступная цифровая среда".

"Сейчас наша цель - стать передовой площадкой для реализации комфортного интерфейса для людей с ограниченными возможностями здоровья и завоевать первое место в рейтинге городов по уровню развитости электронных услуг. Мы учтем все пожелания от горожан и модернизируем площадку", - сказал Алексашкин.

Он добавил, что уже сейчас появляются новые стандарты доступности цифровой среды. "Важно, чтобы эти стандарты и реальность не противоречили друг другу, а, напротив, постоянно дополняли друг друга, позволяли гибко вносить изменения и предъявляли новые требования", - пояснил Алексашкин.

Встреча "Доступная цифровая среда" состоялась в преддверии Российской недели интернета.

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