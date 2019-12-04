Московская ГАИ призывает водителей к бдительности на дорогах во время снегопада

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию во время снегопада.

"В условиях начавшегося в Москве выпадения осадков в виде снега и образования снежного покрова на проезжих частях города мы призываем водителей транспорта к благоразумию: просим соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и быть вежливыми друг с другом", - сообщает Госавтоинспекция в Twitter.

Из-за метели и сильного ветра в Москве 4 декабря объявлен желтый уровень опасности. Синоптики прогнозируют снег, местами метель, гололед и гололедицу. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится. Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе до 12:00 мск 5 декабря.