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Московская ГАИ призывает водителей к бдительности на дорогах во время снегопада

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию во время снегопада.

"В условиях начавшегося в Москве выпадения осадков в виде снега и образования снежного покрова на проезжих частях города мы призываем водителей транспорта к благоразумию: просим соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и быть вежливыми друг с другом", - сообщает Госавтоинспекция в Twitter.

Из-за метели и сильного ветра в Москве 4 декабря объявлен желтый уровень опасности. Синоптики прогнозируют снег, местами метель, гололед и гололедицу. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится. Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе до 12:00 мск 5 декабря.

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Россия
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