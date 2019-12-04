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Москвичи смогут фиксировать незаконную парковку на местах спецтехники с 5 декабря

Это можно сделать через мобильное приложение "Помощник Москвы"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Жители города смогут с 5 декабря фиксировать через мобильное приложение "Помощник Москвы" случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники. Об этом ТАСС сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Нововведение заработает по просьбе жителей в восьми дворах Центрального административного округа. "Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории. С помощью "Помощника Москвы" можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники. Это пилотный проект, запущенный департаментом транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и управлением по ЦАО ГУ МЧС России по Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, москвичи часто жалуются на неправильно припаркованные автомобили во дворах, которые часто мешают проезду машин экстренных служб, а также проходу жителей. "Водители бросают машины в зоне действия запрещающих знаков, на газонах, это вызывает многочисленные жалобы. Мы провели мониторинг и совместно с префектурой ЦАО и коллегами из МЧС запускаем пилотный проект во дворах, где больше всего нарушений. Нововведение поможет повысить безопасность пешеходов и детей, а также исключить ситуации, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине", - добавил собеседник агентства.

Где начнут фиксировать нарушения

С 5 декабря "Помощник Москвы" заработает по адресам: ул. Стройковская, д. 8, ул. Марксистская, д. 5, ул. Александра Солженицына, д. 31, стр. 1, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 12, ул. Чаянова, д. 16, ул. Бутырский Вал, д. 48, Вадковский пер., д. 16, Вспольный пер., д. 16, стр. 1. Фиксация нарушений с помощью программно-аппаратного комплекса происходит в автоматическом режиме без касания экрана пользователем. Программа на основе геолокации и заранее размеченных зон на карте сама определяет, какой вид нарушения нужно зафиксировать. При этом камера должна находиться в стационарном положении.

В настоящее время "Помощник Москвы" используют более 460 тыс. москвичей. Как отметили в ЦОДД, "благодаря активной позиции граждан количество нарушений ПДД в Москве с 2018 года сократилось на 9%".

Согласно федеральным требованиям, автомобилям запрещено использовать специальные площадки для пожарной техники в качестве места для стоянки, согласно статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях за это предусмотрено наказание в виде штрафа размером от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. При этом доказать факт неправомерной парковки трудно, так как не все "пожарные" разметки нанесены по ГОСТу, в большинстве случаев они представляют собой произвольную область, раскрашенную полосами белого и красного цвета. Также отсутствуют четкие нормативы, где именно должны быть размещены стоянки для пожарной техники.

Как пояснили в ЦОДД, с 5 декабря возле размеченных красно-белых квадратов во дворах установят знаки 3.27 "Остановка запрещена". И всех, кто оставит машину в зоне действия такого знака, может ожидать штраф 3 тыс. рублей.

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