Возложения цветов пройдут в столице в честь годовщины начала контрнаступления под Москвой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Патриотические мероприятия пройдут в четверг в Москве в честь Дня начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. В частности, состоится церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову на Манежной площади, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Участники церемонии возложат цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата, а также корзины с цветами к памятнику Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову - одному из главных организаторов обороны Москвы и Победы в Великой Отечественной войне. Память Героев Великой Отечественной войны почтят ветераны, представители Мосгордумы и органов исполнительной власти города Москвы, волонтеры, кадеты и школьники", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что церемония завершится прохождением роты почетного караула и военного оркестра.

Согласно информации на сайте мэра и правительства Москвы, в парке Победы в четверг в честь годовщины состоится вахта почетного караула, в которой примут участие кадеты столичной школы № 1238. В 10:00 разводящий установит первую смену часовых с автоматами, после этого вахту примут кадеты. Торжественная смена караула будет проходить каждые 15 минут. А в центре культуры "Гармония" пройдет показ документального фильма "Битва под Москвой" и обсуждение картины, вход свободный.

В центрах госуслуг "Мои документы" в четверг будет обновлена патриотическая выставка "Москва - с заботой об истории". Там появится новый блок "Контрнаступление: переломный момент", посвященный переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941-1942 годах. На выставке впервые будут представлены документы военных лет, рассекреченные ФСБ.

Кроме того, в этот день в центре соцобслуживания "Бескудниково" на Дубнинской улице пройдет концерт "Великие защитники Отечества", ансамбль "Журавушка" исполнит песни военных лет, мероприятие начнется в 12:00. Также в честь дня воинской славы состоится памятная встреча в центре соцобслуживания "Московский". А 6 декабря в малом зале Дворца культуры "Капотня" по случаю годовщины контрнаступления состоится тематический вечер "Битва за Москву". Гостей ждут спортивные состязания, концерт и встречи с людьми, которые во время войны были детьми.

О Дне начала контрнаступления

В России в четверг отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. 5 декабря является одним из дней воинской славы России, установленных Федеральным законом, принятом 10 февраля 1995 года Госдумой и подписанном президентом РФ.

78 лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тыс. населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 км из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.