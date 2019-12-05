{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве впервые стартует фестиваль театральных менеджеров

Смотр пройдет до 9 декабря на базе Театра имени Евгения Вахтангова

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первый Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров "Театр 2.1" открывается в четверг в Москве. Смотр пройдет с 5 по 9 декабря на базе Театра имени Евгения Вахтангова в рамках Форума Центрального федерального округа "Российский театр - XXI век. Новый взгляд", сообщила ТАСС пресс-атташе Вахтанговского театра Елена Кузьмина.

"Одним из руководителей фестиваля, который специально приурочен к Году театра в России, является директор Вахтанговского театра, заслуженный работник культуры РФ Кирилл Крок, а в качестве организаторов выступает молодая команда продюсеров", - проинформировала собеседница агентства.

Она уточнила, что фестиваль ориентирован прежде всего на менеджеров в области профессионального театра и театральных проектов. Отбор участников осуществлялся на конкурсной основе. Генеральным партнером нового смотра стала компания Ticketland.

"Мероприятия будут проходить на разных площадках Москвы. В их числе - Театр имени Евгения Вахтангова, инновационный центр "Сколково", ГУМ, Большой театр России, театр "Мастерская П. Н. Фоменко", - перечислила Кузьмина.

Помимо основных обучающих модулей, в рамках форума состоится награждение Первой Вахтанговской премией в области организации театрального дела для молодых специалистов. "Премия имеет денежный эквивалент", - подчеркнула пресс-атташе Вахтанговского театра, добавив, что торжественное закрытие фестиваля и награждение лауреатов состоится 9 декабря на Новой сцене Театра имени Евгения Вахтангова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Спектакль "Третья ракета" откроет проект ГИТИСа "По дорогам фронтовых театров"
Он поставлен по повести белорусского писателя-фронтовика Василя Быкова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС