В Москве впервые стартует фестиваль театральных менеджеров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первый Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров "Театр 2.1" открывается в четверг в Москве. Смотр пройдет с 5 по 9 декабря на базе Театра имени Евгения Вахтангова в рамках Форума Центрального федерального округа "Российский театр - XXI век. Новый взгляд", сообщила ТАСС пресс-атташе Вахтанговского театра Елена Кузьмина.

"Одним из руководителей фестиваля, который специально приурочен к Году театра в России, является директор Вахтанговского театра, заслуженный работник культуры РФ Кирилл Крок, а в качестве организаторов выступает молодая команда продюсеров", - проинформировала собеседница агентства.

Она уточнила, что фестиваль ориентирован прежде всего на менеджеров в области профессионального театра и театральных проектов. Отбор участников осуществлялся на конкурсной основе. Генеральным партнером нового смотра стала компания Ticketland.

"Мероприятия будут проходить на разных площадках Москвы. В их числе - Театр имени Евгения Вахтангова, инновационный центр "Сколково", ГУМ, Большой театр России, театр "Мастерская П. Н. Фоменко", - перечислила Кузьмина.

Помимо основных обучающих модулей, в рамках форума состоится награждение Первой Вахтанговской премией в области организации театрального дела для молодых специалистов. "Премия имеет денежный эквивалент", - подчеркнула пресс-атташе Вахтанговского театра, добавив, что торжественное закрытие фестиваля и награждение лауреатов состоится 9 декабря на Новой сцене Театра имени Евгения Вахтангова.