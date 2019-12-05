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Спрос малого бизнеса в Москве на аренду городской недвижимости за 2019 год вырос втрое

По льготным ставкам было арендовано почти 700 объектов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Представители малого бизнеса в Москве в 2019 году, согласно предварительным итогам, арендовали у города по льготным ставкам почти 700 объектов недвижимости, что втрое превышает показатели 2018 года, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"С января по декабрь 2019 года малый бизнес арендовал у города по льготным ставкам аренды 694 объекта недвижимости общей площадью 84,1 тыс. кв. м, что в три раза выше показателей за весь 2018 год. Общая сумма годовой аренды помещений по итогам специализированных торгов составила 652,3 млн рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он напомнил, что льготные ставки аренды помещений для малого бизнеса составляют 4,5 тыс. рублей за кв. м в год для помещений, находящихся на 1-м этаже и выше, и 1 тыс. рублей за кв. м в год для подвальных помещений.

В сообщении отмечается, что с начала года больше всего помещений по льготным ставкам были арендованы в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах. Самыми популярными оказались объекты площадью от 80 до 250 кв. м.

По словам главы департамента Максима Гамана, которого также цитирует пресс-служба, более 30 помещений от общего числа переданных в аренду малому бизнесу объектов выставлялись на торги со скидкой 30%. "Таким образом, нам удалось достичь не только вовлечения большего числа городских объектов в хозяйственный оборот, но и дать малому бизнесу максимум возможностей для развития собственного дела. В настоящее время на специализированные торги для малого и среднего предпринимательства выставлено 105 помещений общей площадью 12,5 тыс. кв. м, включая объекты с дисконтом. Их будет возможно арендовать по итогам проведения торгов в декабре 2019 - январе 2020 года", - отметил Гаман.

Схема повторного размещения объектов на торгах со скидкой появилась, когда анализ по итогам 2017 года показал, что аукционы по 35% выставляемых объектов были признаны несостоявшимися. Таким образом, эти помещения оставались незанятыми, из-за чего проигрывал и город, и бизнес. В мае 2018 года было принято постановление о возможности выставлять эти помещения на повторные торги со скидкой 30%. Впервые власти Москвы по такой схеме, но для всех желающих без ограничений, выставили на торги помещения в октябре 2018 года. В июне этого года норма распространилась на спецрежим для малого и среднего бизнеса.

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