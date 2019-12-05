Фильмы с участием Анастасии Вертинской покажут бесплатно в Москве к 75-летию актрисы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" с 18 по 22 декабря проведет бесплатные показы семи фильмов с участием российской актрисы Анастасии Вертинской, приуроченные к ее 75-летию. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"В сети кинотеатров "Москино" столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов с участием Анастасии Вертинской <...> Ретроспектива приурочена к 75-летию советской и российской актрисы, которое она отметит 19 декабря", - говорится в сообщении.

Программа начнется 18 декабря с показа фильма "Случай с Полыниным" (1970) Александра Сахарова. Также зрители увидят картины "Алые паруса" Александра Птушко, "Человек-амфибия" Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева, фильм "Тень" Надежды Кошеверовой по одноименной пьесе Евгения Шварца, кинопостановку трагедии Шекспира "Гамлет" режиссера Григория Козинцева, киноленту "Преждевременный человек" Абрама Роома и фильм "Влюбленные" Эльера Ишмухамедова.

Фильмы из архива "Москино" покажут с 35-миллиметровой пленки в кинотеатрах "Искра", "Полет", "Тула", "Сатурн", "Вымпел", "Юность" и "Спутник" . Бесплатные показы пройдут в период с 18 по 22 декабря. Узнать расписание киносеансов можно на сайте "Москино".

Анастасия Вертинская родилась 19 декабря 1944 года в Москве в семье выдающегося русского артиста, поэта и композитора Александра Вертинского (1889-1957) и художницы, актрисы Лидии Вертинской (1923-2013). В 1967 году окончила актерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина. В 15 лет дебютировала в кино, сыграв роль Ассоль в фильме Александра Птушко "Алые паруса"(1961). Играла в театре "Современник" (1968-1980), в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова (1980-1988). Снималась в фильмах "Человек-амфибия", "Война и мир", "Безымянная звезда" и др. Награждена орденом Почета "За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" (2005), орденом Дружбы (2011). Имеет звания заслуженной артистки РСФСР (1981), народной артистки РСФСР (1988).