В Москве началась последняя в 2019 году акция "День без турникетов"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Последняя в 2019 году акция "День без турникетов", посвященная телевидению, началась в четверг в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"Для посетителей 5, 6 и 7 декабря запланированы увлекательные экскурсии и мастер-классы, участники мероприятия увидят, что происходит за кадром: познакомятся с техническими особенностями работы телекомпаний и специальных студий, научатся киномастерству, узнают, как выходить в прямой эфир и создавать сюжеты", - сказали в пресс-службе.

Так, на телеканале RT участники смогут совершить экскурсионный тур по комплексу. Киношкола "Прайд" предоставит возможность посетить пять специальных мероприятий на территории киностудии "Амедиа". На одном из них подростки 13-17 лет смогут побывать на закрытой репетиции спектакля "С любимыми не расставайтесь", понаблюдать за работой режиссера, принять участие в мастер-классах и познакомиться с актерами. Также гости акции побывают на вводной лекции о тонкостях работы корреспондента в прямом эфире и специфике построения сюжетов.

Также в игровом образовательном парке "Марс-Тефо" посетители пройдут подготовку к высадке на Марс и проведут различные исследования, благодаря которым будут определены необходимые условия для пребывания на планете. Кроме того, конструкторское бюро Man and Technologies Lab познакомит посетителей с профессией промышленного дизайнера на примере реализованных проектов студии.

Впервые акция "День без турникетов" прошла в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками стали свыше 100 тыс. человек и более 200 инновационных производств столицы. Предыдущая акция состоялась в октябре этого года. В ней приняли участие более 30 компаний и 5 тыс. человек.