Более 200 елочных базаров появилось в Москве за четыре года по итогам онлайн-аукционов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 200 официальных точек продаж елок появилось в Москве за последние четыре года по итогам электронных аукционов, большая часть из них расположена на западе столицы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"В Москве более 200 официальных точек продаж елок появилось по итогам электронных аукционов. Больше всего торговых объектов под елочные базары, которые были арендованы предпринимателями у города, находится в западной части Москвы. В ЗАО победители городских аукционов за последние четыре года открыли 51 торговую точку, на юго-западе - 36. Также в числе округов-лидеров по количеству нестационарных торговых объектов под елочные базары - север и восток столицы, по 23 и 22 торговые точки соответственно", - говорится в сообщении.

Как пояснил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении, организатором торгов выступает департамент города по конкурентной политике. С 2015 года в Москве состоялось 240 электронных аукционов на открытие елочного базара.

"За последние четыре года было подано более 450 заявок на участие в аукционах за право аренды нестационарных торговых объектов под елочные базары. Конкуренция на таких аукционах составила от двух до пяти предпринимателей на лот. Процедура приобретения торговых мест напрямую у города через открытый аукцион пользуется стабильным спросом у представителей малого бизнеса", - сказал вице-мэр.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что получить в аренду место под елочный базар можно начиная с цены в 1 тыс. рублей. Договор аренды с победителями торгов заключается сроком на пять лет, после чего нестационарные торговые объекты вновь попадают на городские аукционы. Все предложения доступны на инвестиционном портале города Москвы.

"Минимальная арендная плата за квадратный метр составила чуть более 1 тыс. рублей, в среднем аренда одного квадратного метра обходилась предпринимателям в 5 тыс. рублей. При этом следует понимать, что цена формируется в зависимости от района, в котором расположен лот, его площади", - уточнил Дегтев.