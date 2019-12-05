Собянин поздравил с 95-летием руководителей московского совета и комитета ветеранов войны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поздравил с 95-летием председателя Московского городского совета ветеранов Владимира Долгих и председателя Московского комитета ветеранов войны, генерал-майора Ивана Слухая.

"Хотел поздравить вас с замечательным юбилеем, вы люди удивительной судьбы, родились в один день, 5 декабря, и так получилось, что ваш день рождения совпадает с Днем контрнаступления под Москвой, в котором вы лично, Владимир Иванович [Долгих], принимали участие, и которое было началом великой Победы. И я думаю, что это не случайное совпадение, не только символическая дата рождения, но вся ваша судьба связана с нашей Родиной, ее защитой, ее становлением, ракетно-космическими войсками, тяжелой промышленностью, металлургией, энергетикой", - сказал Собянин.

Он пожелал им здоровья и крепости духа, подарил раритетные газеты, изданные 5 декабря 1924 года - "Правду" и "Известия".

По данным "ТАСС-Досье", Владимир Долгих в 1941 году во время Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. Был зачислен в 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию, затем назначен политруком роты противотанковых ружей, воевал на Брянском фронте. В 1943 году был тяжело ранен в боях под станцией Змиевка Орловской области, в 1944 году - демобилизован по состоянию здоровья. В 2002 году стал председателем Московской городской общественной организации ветеранов.

Согласно данным на сайте мэра и правительства столицы, Иван Слухай в 1942 году добровольцем ушел в народное ополчение. После окончания ускоренного курса пехотного училища в Уральске был направлен для участия в боевых действиях под Сталинград. Воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, Днестр, Дунай, участвовал в освобождении Украинской ССР, Румынии, Венгрии и Югославии, а Победу встретил в Австрии. В 1996 году был избран председателем Московской общественной организации ветеранов войны, в 2016 году ему присвоено звание "Почетный гражданин города Москвы".

О Дне начала контрнаступления

В России 5 декабря отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. 5 декабря является одним из дней воинской славы России.

78 лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тыс. населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 км из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.