Собянин возложил цветы в память 78-й годовщины битвы под Москвой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Георгию Жукову во вторник в честь 78-й годовщины битвы под Москвой.

На церемонии возложения цветов и венков присутствовали ветераны войны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы, ее председатель Алексей Шапошников, представители молодежных, общественных организаций и религиозных конфессий. После церемонии возложения перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.

В России 5 декабря отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. 5 декабря является одним из дней воинской славы России, установленных федеральным законом, принятым 10 февраля 1995 года Госдумой и подписанном президентом РФ.

78 лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тыс. населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 км из Московской, Калининской (ныне Тверская), Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.