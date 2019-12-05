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Собянин возложил цветы в память 78-й годовщины битвы под Москвой

Также в церемонии участвовали члены столичного правительства, депутаты и председатель Мосгордумы, представители молодежных, общественных организаций и религиозных конфессий
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Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин (третий справа) и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (четвертый справа)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин (третий справа) и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (четвертый справа)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Георгию Жукову во вторник в честь 78-й годовщины битвы под Москвой.

На церемонии возложения цветов и венков присутствовали ветераны войны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы, ее председатель Алексей Шапошников, представители молодежных, общественных организаций и религиозных конфессий. После церемонии возложения перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.

В России 5 декабря отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. 5 декабря является одним из дней воинской славы России, установленных федеральным законом, принятым 10 февраля 1995 года Госдумой и подписанном президентом РФ.

78 лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тыс. населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 км из Московской, Калининской (ныне Тверская), Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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