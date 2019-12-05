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Московская делегация нанесет деловой визит в Мехико с 9 по 11 декабря

В рамках визита планируется подписание программы сотрудничества между столицами

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Делегация из Москвы посетит 9-11 декабря Мехико, где будет презентована инвестиционная и экономическая привлекательность российской столицы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Москвы.

"Министр правительства Москвы, руководитель ДВМС города Москвы Сергей Черемин нанесет деловой визит в столицу Мексики с 9 по 11 декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 10 декабря он встретится с председателем Торговой палаты (ТП) Мехико Натаном Поплавски Берри. В ТП Мехико покажут презентацию об инвестиционной и экономической привлекательности Москвы Smart and Sustain Moscow.

Московская делегация также обсудит вопросы двусторонних отношений с Клаудио Русом Гутьерресом, представителем внешнеторгового банка Мексики Bancomext, а также с представителем мексиканского министерства экономики. Встреча пройдет в Управлении главного советника президента Мексики.

Также 10 декабря запланирована встреча Черемина с послом РФ в Мексике Виктором Коронелли. Кроме того, 11 декабря министр правительства Москвы встретится с мэром мексиканской столицы Клаудией Шейнбаум Пардо и генеральным координатором по международным отношениям города Мехико. В программе делового визита - подписание программы сотрудничества между российской и мексиканской столицами.

"Визит делегации завершится официальным приемом от имени правительства Москвы в посольстве России в Мексике. Культурная программа вечера будет представлена концертом и фотовыставкой "Москва праздничная", - отмечается в сообщении.

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