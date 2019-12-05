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Пробки в Москве достигли семи баллов в середине дня

Движение затруднено на бульварах в центре столицы, на Третьем транспортном и Садовом кольцах, а также на МКАД

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Транспортная ситуация в Москве в четверг, по данным на 13:30, оценивается уже в семь баллов из 10 возможных. Об этом следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Автомобильные заторы наблюдаются, в частности, на бульварах в центре столицы, по Третьему транспортному и Садовому кольцам, а также на МКАД.

Движение затруднено по улицам Большая Лубянка, Серафимовича, Красная Пресня, Большая Полянка (в сторону центра). Пробки отмечаются на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской, Раушской и Софийской набережным. Затруднения наблюдаются и на Звенигородском шоссе в сторону центра.

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