Пробки в Москве достигли семи баллов в середине дня

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Транспортная ситуация в Москве в четверг, по данным на 13:30, оценивается уже в семь баллов из 10 возможных. Об этом следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Автомобильные заторы наблюдаются, в частности, на бульварах в центре столицы, по Третьему транспортному и Садовому кольцам, а также на МКАД.

Движение затруднено по улицам Большая Лубянка, Серафимовича, Красная Пресня, Большая Полянка (в сторону центра). Пробки отмечаются на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской, Раушской и Софийской набережным. Затруднения наблюдаются и на Звенигородском шоссе в сторону центра.