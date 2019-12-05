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Угроза взрыва в школе на западе Москвы оказалась ложной

Взрывоопасных предметов в здании не обнаружили

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва в школе на Можайском шоссе на западе Москвы оказалось ложным, взрывоопасных предметов там не обнаружено. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Специалисты экстренных служб и кинологи проверили здание школы и прилегающую территорию на Можайском шоссе, взрывоопасных предметов не обнаружено. Угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Неизвестный ранее в четверг сообщил о минировании школы на западе Москвы, на время проверки эвакуированы около 600 человек.

В четверг в течение дня в связи с поступившими анонимными сообщениями об угрозах взрыва были эвакуированы 13 районных судов столицы. Аналогичные сообщения получили около 15 школ Москвы, эвакуированы более 10 тыс. школьников и учителей. Кроме того, сообщение о минировании поступило в больницу на улице Велозаводской на юго-востоке Москвы и ТДЦ "Новинский". Все эти сообщения оказались ложными.

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