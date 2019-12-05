Торговый центр построят в Москве у метро "Жулебино"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Торговый центр с зонами отдыха, магазинами и фитнесом возведут недалеко от станции метро "Жулебино" на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

"Выдано разрешение на строительство торгово-развлекательного центра на юго-востоке столицы. Объект расположится по адресу улица Авиаконструктора Миля, вл. 5/1 (ЮВАО, Выхино-Жулебино) рядом со станцией "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии метро. По соседству находится торговый центр "Миля", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко.

По его словам, объект возведет инвестор за счет собственных средств. Срок действия разрешения на строительство - до марта 2021 года.

Уточняется, что общая площадь трехэтажного торгового центра составит 11,5 тыс. кв. м. В нем разместятся магазины, предприятия быстрого обслуживания, кафе и рестораны, зоны отдыха, фитнес-центр с тренажерным залом и залом аэробики. Кроме того, оборудуют детскую игровую комнату и офисы.

"Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут парковки для стоянки транспорта. Застройщик уже направил в комитет извещение о начале работ, разрабатывается программа проверок, в соответствии с которой будет осуществляться надзор на объекте. К проверкам привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований", - отметил Антосенко.