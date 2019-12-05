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Посвященная добрым делам акция прошла на Курском и Павелецком вокзалах в День волонтера

В ней приняли участие около 150 человек

МОСКВА, 5 декабря./Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Волонтеры в Международный день добровольца на Курском и Павелецком вокзалах в Москве впервые провели акцию "Добрые дела делать просто".

На Курском вокзале площадка расположилась в центре зала ожидания. Волонтеры - молодые люди в ярких футболках - поднимали настроение всем прохожим своими улыбками, дарили небольшие сувениры.

"Творить добро очень просто, именно сегодня мы решили напомнить об этом. Подходя к нашей стойке, каждый желающий должен был вытащить бумажку, на которой написано задание. Они совершенно разные. Например, кому-то досталось задание позвонить другу и пожелать хорошего дня", - рассказал ТАСС тим-лидер площадки Дмитрий Коробейников.

Он отметил, что в рамках акции горожане также могли оставить пожелание на баннере, подписать открытку, подарить шоколадку прохожему или сдать на переработку пластиковую крышку. За четыре часа работы площадки на Курском вокзале к стойке "Мосволонтера" подошли более 70 человек.

"В моем окружении очень много волонтеров, и я думаю тоже присоединиться к этому движению. Очень здорово, что на Курском вокзале работает это площадка. Тут я смогла узнать, как зарегистрировать на различные мероприятия с помощью "Мосволонтера", - рассказала ТАСС одна из участниц, москвичка Марина Харченко.

На Павелецком вокзале в акции приняли участие около 80 человек. Волонтеры также предлагали прохожим подробнее узнать о работе добровольцев и выполнить доброе задание. По словам организаторов, акция вызвала большой интерес у жителей и гостей столицы и может стать постоянной.

Быть волонтером

Добровольческое движение в России набирает популярность с каждым годом, в том числе и в Москве.

"В этом году ресурсному центру "Мосволонтер" исполняется пять лет. За это время к нам присоединились горожане всех возрастов. Сейчас в нашей базе около 70 тыс. добровольцев", - рассказал ТАСС директор "Мосволонтера" Дмитрий Покровский.

Каждый год волонтеры столицы участвуют в крупных и важных мероприятиях Москвы - День города, День Победы, День матери. Кроме того, добровольцы помогают на спортивных соревнованиях. Среди волонтеров есть пенсионеры, школьники и студенты.

"Первое мое мероприятие - музыкальный фестиваль "Ласточка". На мероприятии каждый год выступают отечественные певцы. О нем я узнал случайно, но не разу не пожалел, что пошел туда. Сейчас же я уделаю волонтерству все свое свободное время, теперь даже помогаю ветерану Великой Отечественной войны, - рассказал ТАСС один из волонтеров Дмитрий Коробейников, который участвует в добровольческом движении уже четыре года.

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