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Дорожный конфликт со стрельбой произошел на северо-западе Москвы

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой, который произошел на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД.

"В 16:45 мск в службу "02" поступила информация о дорожном конфликте на улице Свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение водителя, управлявшего внедорожником, который, по заявлению другого участника конфликта, произвел выстрелы в воздух, предположительно из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, по предварительным данным, никто не пострадал.

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