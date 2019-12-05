Дорожный конфликт со стрельбой произошел на северо-западе Москвы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой, который произошел на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД.

"В 16:45 мск в службу "02" поступила информация о дорожном конфликте на улице Свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение водителя, управлявшего внедорожником, который, по заявлению другого участника конфликта, произвел выстрелы в воздух, предположительно из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, по предварительным данным, никто не пострадал.