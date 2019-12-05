Трехсотметровую георгиевскую ленточку планируют развернуть на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Флешмоб с гигантской Георгиевской лентой, выставка патриотического дизайна и достижений поисковой деятельности и праздничный концерт ждут посетителей на праздновании Дня Героев Отечества на ВДНХ в Москве 9 декабря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба выставочного комплекса.

"Для гостей выставки 9 декабря будет организована работа трех интерактивных площадок. В шатре "Поисковые отряды", стилизованном под военный штаб, расположится выставка поискового оборудования и достижений поисковой деятельности. В шатре "Патриотические дизайнеры" все желающие смогут посмотреть на выставку современной патриотической моды и послушать выступления дизайнеров. Посетителей шатра "Волонтеры-спасатели" обучат оказанию первой медицинской помощи для пострадавших в чрезвычайных ситуациях и расскажут, как ликвидировать их последствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 14:30 в этот день на ВДНХ состоится передача медальона павшего бойца Советской армии Алексея Ененкова родственникам. Его останки вместе с медальоном смогли поднять поисковики движения "Волонтерская Рота" в Калужской области в конце ноября. После церемонии передачи на площади Промышленности пройдет массовый флешмоб с разворачиванием гигантской Георгиевской ленты, длина которой составит 300 м, а площадь - 2100 кв. м. Ожидается, что в патриотической акции примут участие более 1,5 тыс. человек.

В завершении праздника перед зрителями выступит рок-группа "Декабрь".