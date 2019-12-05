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День волонтера впервые отметили на станциях Московского метрополитена

Все концерты на протяжения дня проходили на площадках проекта "Музыка в метро"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Впервые пять станций московского метро стали площадками для музыкальных концертов в рамках празднования Международного дня волонтера. Последнее выступление началось в 21:00 мск на станции метро "Театральная", сообщила ТАСС заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Все концерты на протяжения дня проходили на площадках проекта "Музыка в метро". "Всего у нас пять площадок, где выступают приглашенные профессиональные музыканты и известные исполнители. В этом году мы впервые присоединились к празднику - День волонтера. Музыкальные концерты проходят на следующих станциях: "Курская", "Китай-город", "Театральная", "Комсомольская" и "Маяковская", - сказала ТАСС Темникова.

Она добавила, что акция была организована совместно с "Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи". Данные музыкальные площадки были выбраны не случайно, так как именно здесь в течение всего дня больше всего пассажиров.

Живая музыка

Первый концерт начался в 10:00 мск на станции "Курская". Пожелать доброго утра и хорошего дня на импровизированную сцену вышел артист ТНТ music, участник и победитель крупных песенных конкурсов Максим Круженков. "Я исполняю в основном только свои песни. Зачастую сам пишу аранжировки, записываю дома песни без помощи студий звукозаписи, что является определенной изюминкой. Здорово, что мои песни нашли отклик в сердцах проходящих в суете людей", - рассказал ТАСС Круженков.

Он добавил, что не только как музыкант, но и как пассажир, положительно относится к музыкальным площадкам в столичном метро. "Для музыканта - это отличный шанс рассказать о себе. А для прохожего, момент когда в суматохе можно насладиться живыми инструментами, и для этого не нужно ехать на концерты", - поделился Круженков.

Согласно регламенту мероприятия, каждый концерт в метро длился 30 минут.

Добро помогает

В честь Международного дня волонтера в столичном метрополитене выступали: Анастасия Белявская, Олег Сидоров, Илья Аноприев, мужской квартет "Триумф" и сестры Мантулины. Это молодые исполнители из разных регионов России: Хабаровского и Красноярского краев, Тульской области и Москвы.

Певица Радмира Мантулина уверена, что роль добровольцев в современности весома. "Без этого движения сложно представить современный мир. Люди, умеющие делать добро без всякой выгоды для себя достойны огромного уважения. Мы в свою очередь, стараемся дарить людям добро своей музыкой и, конечно, поддерживать такие акции", - сказала ТАСС она.

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