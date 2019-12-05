Московские суды огласят приговоры блогеру Жукову и еще трем участникам акции 27 июля

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московские суды в пятницу огласят сразу четыре приговора по резонансным делам участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы - блогеру и студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, а также Никите Чирцову, Владимиру Емельянову и Павлу Новикову.

Приговор по делу Жукова вынесет Кунцевский суд Москвы. Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 27 июля, а через месяц по ходатайству следствия его перевели под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря.

Позже СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные в YouTube. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение против Жукова основывается на экспертизе, сделанной экспертом ФСБ РФ Александром Коршиковым. Он признал, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, однако по определенным словосочетаниям сделал вывод, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям. Прокурор потребовал приговорить Жукова к 4 годам колонии общего режима.

Другие обвиняемые

В Тверском суде огласят приговоры еще двум активистам - Павлу Новикову и Никите Чирцову. Они обвиняются по ч. 1 ст. 318. УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья"). Новиков обвиняется в том, что 27 июля на акции нанес полицейскому-кинологу два удара пластиковой бутылкой. Они пришлись по руке и шлему стража порядка. Новиков полностью признал вину и извинился за свой поступок. Гособвинение попросило назначить ему 3 года колонии.

Никита Чирцов, по версии обвинения, толкнул 27 июля в ходе акции сотрудника полиции Юрия Михайленока, в результате чего тот испытал физическую боль. Фигуранта задержали на территории Белоруссии и выдали России, после чего арестовали. Чирцов извинился перед полицейским и компенсировал причиненный вред. Михайленок изначально был не против пойти на примирение сторон, однако потом отказался. Обвинение запросило для Чирцова 3,5 года колонии.

Аналогичное обвинение выдвинуто и против Владимира Емельянова. Его дело рассматривается в Мещанском суде столицы. По версии обвинения, 27 июля он схватил за бронежилет бойца ОМОН Максима Косова, чем причинил ему моральные страдания и физическую боль. Сам Емельянов заявил в суде, что не хотел никому причинить вред, а схватил Росгвардейца за снаряжение, так как пытался помешать произвольному с его точки зрения избиению людей.

При этом адвокат подсудимого Григорий Червонный обратил внимание суда, что Емельянов в ходе описываемых событий сам получил несколько ударов резиновой палкой от Косова и других сотрудников Росгвардии. Прокурор попросил суд приговорить его к 4 годам колонии.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования арестовали более 10 человек.