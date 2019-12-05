Московский театр "Человек" показал премьеру спектакля "Гамлет" по пьесе Сумарокова

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр "Человек" завершает 2019 год интригующим финалом: в четверг там состоялась премьера спектакля "Гамлет", поставленного по пьесе русского литератора и драматурга, "отца русского театра" Александра Сумарокова (1717 - 1777). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Всякий человек, даже тот, кто никогда не был в театре, знает, что трагедия "Гамлет" Уильяма Шекспира есть главная пьеса мирового репертуара, в том числе и в нашей стране. Однако далеко не многим, даже из числа завзятых театралов, известно, что первым, кто заставил Принца Датского изъясняться по-русски, был видный поэт и драматург эпохи Российского Просвещения Александр Петрович Сумароков (1717 - 1777)", - пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что "Гамлет" Сумарокова был опубликован в 1748 году и впервые поставлен двумя годами позже силами автора и учеников Сухопутного кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

"Важно отметить, что мы в данном случае имеем дело не с переводом пьесы Шекспира, коих за последующие два с половиной столетия появится превеликое множество, а в значительной мере с оригинальным текстом. Взяв за основу фабулу первоисточника, Сумароков сочинил то, что в наше время назвали бы "вариацией на тему": он изрядным образом изменил сюжетные перипетии, исключив из списка действующих лиц немалое число персонажей, но при этом добавив туда новых, собственных", - уточнил представитель пресс-службы.

Последние 200 лет сумароковский "Гамлет" практически нигде не ставился, подчеркнул собеседник агентства. Так что театр "Человек" вернул пьесу из двухвекового забвения.

После двухвекового забвения

Постановку спектакля осуществил главный режиссер Театра "Человек" Владимир Скворцов. "Почему "Гамлет" Сумарокова? Современных пьес каждый год выходит много. Постепенно при этом забывается то, что написали когда-то. Наша миссия в театре "Человек" - поднять, буквально со дна доставать совсем неизвестные или забытые пьесы. "Гамлет" Сумарокова не ставился больше 200 лет. В данном случае мы не рискуем в очередной раз поставить популярную пьесу, а знакомим зрителей с новым автором, хотя и жившим 250 лет назад", - сформулировал главную творческую задачу режиссер.

Сценографом спектакля выступила Мария Рыбасова, художником по костюмам стала Виктория Севрюкова. Роли исполняют Владимир Майзингер (Полоний), Дмитрий Филиппов (Клавдий), Феликс Мурзабеков и Мурадин Хуранов (Гамлет), Василиса Кузьмина и Арина Постникова (Офелия), Андрей Кирьян (Арманс), Светлана Свибильская (Ратуда), Милена Цховребова (Гертруда).

Премьера состоялась в рамках юбилейного (45-го по счету) сезона московского театра "Человек".

О театре

Театр "Человек" был создан в 1974 году актрисой и режиссером Людмилой Рошкован в Институте связи. За свою историю театр прошел непростой путь от запретов и полулегального существования до официального признания и зрительской любви.

Именно в "Человеке" многие молодые режиссеры и актеры получили возможность пробовать свои силы. Там начинали Роман Козак, Дмитрий Брусникин, Сергей Женовач, Михаил Мокеев, Александр Феклистов, Игорь Золотовицкий, Ирина Розанова, Виктор Платонов, Валерий Гаркалин и другие. Основу репертуара театра всегда составляли произведения и авторы, мало знакомые широкой аудитории. "Человек" неоднократно был первооткрывателем новых имен и текстов.

В 2018 году главным режиссером театра назначен заслуженный артист России Владимир Скворцов, который за прошедший сезон представил публике два премьерных спектакля: "Биография" с Евгенией Крюковой и Анатолием Котом в главных ролях (эту пьесу швейцарского драматурга Макса Фриша крайне редко можно увидеть в России) и постановку по рассказу Федора Достоевского "Кроткая", она по воле режиссера и исполнителя главной роли Владимира Скворцова получила новых персонажей и обрела название "Кроткие".

Сейчас артисты театра со студентами ГИТИСа готовят лабораторию и программу по басням Крылова, а молодой режиссер Данил Чащин репетирует спектакль "Причал" по киносценарию Геннадия Шпаликова, который так и не был снят. Премьера назначена на декабрь.