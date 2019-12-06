До двух градусов тепла и порывистый ветер ожидаются в Москве 6 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками и порывистым ветром в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от нуля до двух градусов тепла, ночью похолодает до одного градуса мороза. В Подмосковье от минус двух до плюс трех градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметок минус три градуса.

В пятницу синоптики прогнозируют западный и юго-западный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе из-за порывистого ветра и гололедицы (до 9:00 мск и с 21:00 мск) 6 декабря. Атмосферное давление составит в регионе 742 мм ртутного столба.