В Москве в 2020 году появятся 16 новых автобусных маршрутов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дополнительные автобусные маршруты до станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также торговых центров и социальных учреждений появятся в Москве в 2020 году. Как в пятницу отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, всего будет организовано 16 маршрутов.

"В следующем году в столице организуют 16 новых автобусных маршрутов. Автобусы начнут перевозить пассажиров на юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе города, а также на территории ТиНАО. Они будут следовать до станций метро и МЦК, железнодорожных платформ, социальных учреждений и торговых центров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты будут проходить через такие станции метро, как "Южная", "Коммунарка", "Крылатское", "Красногвардейская". Также москвичи смогут доехать на автобусе до станций Московских центральных диаметров (МЦД): Бутово, Покровское и Царицыно. Автобусы будут останавливаться у больниц, школ и детских садов. Всего по 16 маршрутам будет курсировать 107 автобусов.

"До конца следующего года автобусы начнут работать на новых направлениях, это улучшит транспортную доступность различных социальных объектов для полутора миллионов человек. Маршруты проектировались с учетом пожеланий москвичей", - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.