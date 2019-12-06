В Москве появилась интерактивная карта парков с местами занятия спортом для пожилых людей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Интерактивная карта парков, где люди старшего возраста могут бесплатно покататься на лыжах и коньках, появилась на сайте проекта "Московское долголетие". Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"Тренировки организуют в парках. Теперь благодаря карте можно не только узнать адрес их проведения, но и следить за расписанием", - говорится в сообщении.

Уточняется, что если пользователь выберет на карте категорию поиска "Лыжи", то перед ним появится список из 13 парков, кроме того, эти локации будут отмечены красными точками на карте. Нажав на один из парков, участник получит дополнительную информацию: его адрес и номер телефона, также откроется вкладка "Подробнее о занятиях". Кликнув по этой вкладке, можно перейти на сайт парка, где есть расписание лыжных тренировок, точный адрес их проведения и телефоны для записи. Такая же логика просмотра и у поиска занятий фигурным катанием, в этой категории представлено 17 парков.

В сентябре власти Москвы объявили о расширении программы секций и кружков "Московского долголетия" в текущем осенне-зимнем сезоне, туда вошли футбол, волейбол, керлинг и зимние виды спорта на открытом воздухе - коньки и лыжи. Уточняется, что длительность тренировок по зимним видам спорта составит 60 минут. Занятия откроются, когда будет достаточно снега. При благоприятных погодных условиях они будут проходить в среднем два раза в неделю, а в случае сильного мороза, ветра, метели, снегопада или оттепели занятия отменят.

Участник программы может принести на тренировку свои коньки или лыжи или взять их напрокат в любом парке, где проходят уроки. На время занятий прокат спортивного инвентаря, а также вход на катки для участников проекта "Московское долголетие" бесплатный.