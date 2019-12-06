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Полиция Москвы проверяет данные о невыполнении условий договоров юридической компанией

Общая сумма шести договоров составляет почти 3,5 млн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы проводит проверку по факту не оказания юридических услуг в рамках шести договоров одной из столичных юридических компаний на сумму почти 3,5 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"5 декабря в ОМВД России по району Замоскворечье с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что заключил с юридической компанией, расположенной по адресу: Кожевнический проезд, дом 3, шесть договоров на оказание юридических услуг на общую сумму 3 млн 454 тыс. рублей, однако в настоящее время юридические услуги не оказаны, денежные средства не возвращены", - сказали в главке.

 

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