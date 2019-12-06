Бесплатные мастер-классы проведут для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бесплатные занятия по приготовлению новогодних блюд, изготовлению елочных игрушек и созданию домашних театров будут организованы для посетителей фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве, который пройдет с 13 декабря по 12 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В программе фестиваля - тысячи мастер-классов на любой вкус и возраст. Посетителям предложат научиться готовить праздничные блюда разных стран, смастерить новогодние подарки для друзей и близких, освоить старинные ремесла и самые разнообразные художественные практики, попробовать свои силы в конструировании и робототехнике, или, к примеру, создать домашний кукольный театр и собрать из сказочных домиков рождественскую "Пражскую улицу" или "Венский район", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что занятия будут проходить в обогреваемых шале на фестивальных площадках на Манежной площади, Тверском бульваре (у памятников Есенину и Тимирязеву), в Климентовском и Камергерском переулках, на улицах Новый Арбат (возле домов 13 и 19), Рождественке, Хачатуряна, Перерве, Городецкой, Профсоюзной, Митинской, Матвеевской и ряде других. Большая часть мастер-классов рассчитана на детей от 6 лет, но участниками могут стать и взрослые.

В частности, ежедневно на фестивале будут действовать 11 кулинарных школ и две исторические кухни. Например, на бульваре Дмитрия Донского гостям покажут, как приготовить венский шницель, датский пирог с яблоками и оригинальный французский пирог "Полено". А на Ореховом бульваре можно будет научиться готовить латышский десерт "Бубертс" из манной крупы и творога и варить русский сбитень. Что касается исторических рецептов, то их можно будет освоить на улицах Городецкой и Перерве, где повара-реконструкторы будут готовить популярные средневековые блюда.

Необычные елочные игрушки из стекла посетители смогут смастерить на Манежной площади, этому мастерству их обучат мастера-стеклодувы из Чехии. На Рождественке желающие смогут создать домашние настольные театры с декорациями и персонажами известных сказок, а на Новом Арбате - смастерить праздничные сувениры - свечи, шары со снегом, украшения.

Познавательные мастер-классы

Как отметили в пресс-службе, в шале у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре с 13 по 28 декабря для детей пройдут занятия школы инженерного творчества "Кулибин Про", где участники создадут фигурки персонажей новогодних сказок и светящиеся открытки. А с 29 декабря по 12 января двери для гостей фестиваля откроет "Новогодняя лаборатория" детского научно-развлекательного центра Инно-парк, где можно будет сконструировать движущегося робота и создать микро-механический мультик.

Кроме того, на Святоозерской улице для детей заработает столярная мастерская. Еще на пяти фестивальных площадках, в частности, на улицах Городецкой, Профсоюзной и Матвеевской, посетителей ждут уличные игры, театрализованные представления о том, как отмечали зимние праздники в далеком прошлом. На улице Городецкой гости даже смогут освоить старинные ремесла - прядение и ткачество.