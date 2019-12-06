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Меры безопасности усилены перед Тверским и Мещанским судами в Москве

В них состоится оглашение приговоров участникам акции 27 июля Никите Чирцову, Павлу Новикову и Владимиру Емельянову

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Меры безопасности усилены перед зданием Тверского и Мещанского судов Москвы, расположенных в одном доме, где в пятницу огласят приговоры трем участникам несогласованной акции 27 июля в центре столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Перед зданием суда стоят два грузовика, принадлежащие второму оперативному полку полиции. Кроме того, внутри здания работает кинолог с собакой.

В пятницу состоится оглашение приговоров участникам акции 27 июля Никите Чирцову, Павлу Новикову и Владимиру Емельянову. Все они обвиняются по ч. 1 ст. 318. УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья").

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