В центре медиации для бизнеса Москвы планируют создать штат "круглосуточных" адвокатов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Штат адвокатов с круглосуточным графиком работы планируется сформировать в Москве в центре медиации, который специализируется на досудебном разрешении конфликтов в бизнес-среде, сообщил в пятницу руководитель центра медиации, председатель общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

"Я бы предложил создать в рамках того центра, который есть, группу дежурных юристов, адвокатов, чтобы они работали круглосуточно, в том числе по налоговым проверкам и уголовным делам", - сказал он на бизнес-завтраке в московском отделении "Деловой России". Инициативу поддержала уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева, присутствовавшая на встрече.

Одна из участниц бизнес-завтрака пожаловалась на то, что налоговые органы не дают возможности предпринимателям подготовиться к проверкам, извещая лишь за 7-10 дней до них. По мнению Кучерены, "круглосуточные" адвокаты помогут бизнесу в этом вопросе.

Центр медиации в Москве открылся 19 ноября. Его специалисты рассматривают обращения предпринимателей, которые лежат в плоскости "бизнес-бизнес", чтобы урегулировать такие конфликты.