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Предприниматели в Москве получили более 100 тыс. бесплатных консультаций с начала года

Всего в столице работают 15 центров услуг для бизнеса

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Количество бесплатных консультаций, которые с начала текущего года получили столичные предприниматели в центрах услуг для бизнеса, уже превысило аналогичный показатель за весь 2018 год. Специалисты помогают им в подготовке необходимых документов, разъясняют механизмы налогового учета и другие вопросы, сообщила в пятницу пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

"Популярность этого вида поддержки у предпринимателей растет. Только с начала года предоставлено почти 115 тыс. консультаций, а их общее количество с 2012 года превысило 0,5 млн", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, за весь прошлый год предприниматели подучили около 100 тыс. консультаций.

Отмечается, что специалисты центров помогают в подготовке комплектов документов для регистрации индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью, дают разъяснения в вопросах налогового и бухгалтерского учета, трудового и гражданского законодательства, государственной поддержки.

Центры услуг для бизнеса проводят консультации столичных предпринимателей с 2012 года. Всего в Москве 15 таких центров, они работают во всех административных округах. Кроме того, специалисты консультируют представителей бизнес-сообщества в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46, в "Цифровом деловом пространстве", а также во флагманских центрах "Мои документы" в Центральном и Юго-Западном административных округах.

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