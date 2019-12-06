Одну из школ на востоке Москвы "заминировал" ученик 11 класса, чтобы не писать контрольную

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов установили одного из злоумышленников, который сообщил о минировании школы на востоке Москвы. Как рассказал в пятницу источник ТАСС в правоохранительных органах, "телефонным террористом" оказался ученик 11 класса.

"Сегодня днем неизвестный сообщил об угрозе взрыва в школе на востоке Москвы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что звонок с сообщением о минировании совершил ученик 11 класса этой же школы в целью переноса контрольной работы, которую должен был писать его класс", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент, по данным источника, с подростком проводится разбирательство. Его родители могут быть оштрафованы.

Ранее в пятницу источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что около 30 школ в Москве проверяют сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками из-за поступивших сообщений об угрозе взрыва.