Канатная дорога над Химкинским водохранилищем заработает в Москве к 2023 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" планируют запустить в Москве 2023 году. Об этом в пятницу сообщил ТАСС вице-мэр города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, в конкурсе на право концессии участвуют два консорциума: один зарекомендовал себя при реализации проекта по строительству канатки на Воробьевых горах, сотрудничает со швейцарским производителем канатных дорог Bartholet, второй включает французского производителя POMA SAS, ООО "Национальные канатные дороги" (дочерняя компания POMA) и ИК "Регион" (одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп).

"Победитель будет определен до 16 декабря на основании критериев, в числе которых - наличие кондиционеров в кабинах, частота движения, количество бесплатных дней работы в год и прочее. Срок концессии составит 25 лет. Канатная дорога над Химкинским водохранилищем может быть запущена к 2023 году", - сказал Ефимов.

Протяженность канатной дороги составит 2,3 км. Она будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". Прогнозируемый пассажиропоток - до 19 тыс. человек в сутки. Реализация проекта сократит время в пути между двумя районами Москвы с 45 минут до 7. Канатная дорога разгрузит общественный транспорт и улично-дорожную сеть.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, объем инвестиций в создание объекта составит более 3 млрд рублей. "Проект концессионного соглашения не предполагает бюджетных затрат на создание канатной дороги. С момента ввода в эксплуатацию она будет принадлежать городу на праве собственности", - сказал Прохоров.

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Ее маршрут проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". На данный момент правительство Москвы прорабатывает возможность создания еще нескольких канатных дорог. Новые объекты помогут улучшить транспортное обслуживание районов Москвы общей численностью более 1,6 млн жителей.